〈中部〉明潭電廠棄渣場變身 大灣打造遊憩公園

2018-08-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉台電明潭水力發電廠，近期在水里市區與車埕之間的大灣地區，規劃光電中心與景觀區，將過去開闢明潭電廠放置棄渣的場所，重新規劃整理，除有太陽能光電場外，也有景觀平台，之後再與串聯至市區的自行車道連結，可望成為水里另一重要遊憩亮點。

將展示水輪機及太陽能光電

明潭發電廠表示，目前景觀區已完成觀景平台草皮鋪設，與過去的荒廢景象截然不同，之後則會斥資約一千萬元，打造成遊憩公園，並與台電發電設施主題結合，不僅有太陽能光電展示，也有水力發電的水輪機展示，並有休憩涼亭、綠地等空間，以便遊客停留欣賞太陽能光電設備。

目前太陽能光電場仍在進行招標作業，惟經費高達七千萬元，之前曾兩度流標，未來會修改標案內容，儘速完成招標，讓光電場能早日運作，預計會與遊憩公園於明年上半年完工，成為當地的景觀亮點。

自行車道軸線上一大亮點

水里鄉公所則說，大灣光電場是市區外圍的重要觀光資源，尤其當地位在車埕與水里市區的自行車道軸線上，遊客騎單車從車埕出發，可在此欣賞經由水力發電後的清澈水里溪，以及光電與水輪機展示，是南投縣少見的光電場，相當有吸引力。

另外，水里市區的水岸自行車道，以及市區到永興的堤頂生態自行車道都已完成，之後待水里中山橋旁的自來水水管橋完工後，改善橋下車道設施，就能完整串聯車埕、水里、永興的自行車路網，遊客將能在不同的主題路段，體驗到光電、水岸及生態景觀，以單車慢活方式，認識多元豐富的水里風情。

  • 台電明潭發電廠將在太陽能光電場制高點打造光電與水輪機展示公園，供遊客休憩與欣賞。模擬圖。（記者劉濱銓翻攝）

    台電明潭發電廠將在太陽能光電場制高點打造光電與水輪機展示公園，供遊客休憩與欣賞。模擬圖。（記者劉濱銓翻攝）