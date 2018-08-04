〈中部〉明潭電廠棄渣場變身 大灣打造遊憩公園

2018-08-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉台電明潭水力發電廠，近期在水里市區與車埕之間的大灣地區，規劃光電中心與景觀區，將過去開闢明潭電廠放置棄渣的場所，重新規劃整理，除有太陽能光電場外，也有景觀平台，之後再與串聯至市區的自行車道連結，可望成為水里另一重要遊憩亮點。

將展示水輪機及太陽能光電

明潭發電廠表示，目前景觀區已完成觀景平台草皮鋪設，與過去的荒廢景象截然不同，之後則會斥資約一千萬元，打造成遊憩公園，並與台電發電設施主題結合，不僅有太陽能光電展示，也有水力發電的水輪機展示，並有休憩涼亭、綠地等空間，以便遊客停留欣賞太陽能光電設備。

目前太陽能光電場仍在進行招標作業，惟經費高達七千萬元，之前曾兩度流標，未來會修改標案內容，儘速完成招標，讓光電場能早日運作，預計會與遊憩公園於明年上半年完工，成為當地的景觀亮點。

自行車道軸線上一大亮點

水里鄉公所則說，大灣光電場是市區外圍的重要觀光資源，尤其當地位在車埕與水里市區的自行車道軸線上，遊客騎單車從車埕出發，可在此欣賞經由水力發電後的清澈水里溪，以及光電與水輪機展示，是南投縣少見的光電場，相當有吸引力。

另外，水里市區的水岸自行車道，以及市區到永興的堤頂生態自行車道都已完成，之後待水里中山橋旁的自來水水管橋完工後，改善橋下車道設施，就能完整串聯車埕、水里、永興的自行車路網，遊客將能在不同的主題路段，體驗到光電、水岸及生態景觀，以單車慢活方式，認識多元豐富的水里風情。