〈中部〉布袋戲傳習中心一期 獲文化部補助5億

2018-08-04

賴清德視察雲林 允支持只會更多

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕布袋戲傳習中心一期獲文化部補助五億元，台西綠能專區一期則獲行政院全額補助十九億，行政院長賴清德昨天到雲林視察，表示未來行政院對雲林支持只會更多。賴清德更稱讚雲林縣長李進勇「正直」顧雲林及施政的精神，與雲洲大儒俠史豔文「正直」的精神一樣。

賴清德先到虎尾農博生態園區內的布袋戲傳習中心預定地，接著又趕往台西離島工業區的台西綠能專區，並到台西安西府參拜祈福。

李進勇指出，雲林為布袋戲故鄉，布袋戲傳習中心對保持布袋戲文化是很重要的計畫，第一期已獲文化部補助五億元，期盼未來能提昇為國家級地位，用國家資源來協助保存及推廣。

台西綠能專區一期 中央全額補助

李進勇表示，台西離島工業區閒置多年後，終於開發為綠能專區，開發經費高達六十二億元，靠地方政府一定沒辦法，所幸納入中央前瞻基礎建設計畫，第一期十九餘億元由中央全額埋單，希望產業結構性的轉型是台西翻轉的開始，能夠改變台西發展，也能改變台西人的命運。

賴清德指出，雲林是「史豔文的故鄉」，很高興替史艷文及所有布袋戲相關藝師建立一座布袋戲傳習中心，不但可推廣展演，更可教育傳承。

賴清德說，李進勇在施政魄力及「正直」顧雲林弱勢、農民及長輩的精神與史艷文的「正直」精神一樣，這幾年雲林老人日照中心、長青食堂密度全國最高，太陽能發電量全國第一，農村再生經費爭取最多及水井規費永不收費，「這樣的縣長點燈仔火要去哪裡找？」