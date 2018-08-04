〈中部〉婦幼專用車位 雲嘉嘉將劃設344格

2018-08-04

嘉縣將劃設200格 嘉市44格

〔記者林宜樟、丁偉杰、詹士弘／綜合報導〕交通部訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，六月底公布實施，要讓孕婦、育兒家長更方便停車，嘉義縣、市政府及雲林縣政府這個月起發放停車位識別證給具此資格的民眾，嘉縣預計十月底完成劃設二百格婦幼專用路外停車位，嘉市將於十二月十六日前完成劃設四十四格婦幼專用路邊停車位，雲林縣政府則預計在九月底前劃設一百格婦幼專用停車位。

嘉縣府建設處長林永福昨天表示，民眾可攜帶孕婦手冊、兒童健康手冊，前往各鄉鎮市衛生所領取停車位識別證，八月起新發的手冊則隨冊發放停車位識別證，即使未領取識別證者，也可放置孕婦、兒童健康手冊在擋風玻璃明顯處來停車。

林永福說，嘉縣的婦幼專用停車位將設置於設有二十五格停車位以上的政府機構及公營事業、車站、觀光園區、醫院等停車場，靠近電梯、人行出入口或管理室等處。

嘉市的婦幼專用路邊停車位，市府交通處規劃在大型醫院周邊、商圈等處優先設置；交通處停車管理科長盧家慧表示，概估嘉市孕婦七千人、六歲以下兒童一萬三千人，八月起持孕婦或兒童健康手冊，向東、西區公所或衛生所領取停車位識別證，八月至年底出生的新生兒或孕婦隨手冊夾附。

盧家慧說，嘉市委外經營的公有路外停車場有西市場、民族國小、垂楊國小、中央廣場等十處，已設置二十格婦幼專用停車位，在婦幼專用路邊停車格尚未完成劃設前供婦幼專用，並行文轄內公營事業、火車站、營業場所等符合設置的處所，依規定在時限內完成設置。

9月底前 雲林縣將劃設100格

雲林縣工務處長黃凱達指出表示，依「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，明確規範一定規模公共場所須設二％孕婦、親子停車位，未滿五十格之公共停車場至少應保留一格，雲林縣預計在九月底前於公私立停車場劃設一百格婦幼專用停車位，一般民眾若違規占用，將可依停車場法處六百元以上一千二百元以下罰鍰。