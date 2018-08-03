〈南部〉初選紛爭黃偉哲先道歉 陳亭妃：全力替黨輔選

2018-08-03

〔記者劉婉君、蘇芳禾、邱灝唐、蔡文居／綜合報導〕民進黨台南市長初選激烈，造成黨內裂痕影響團結，前天在總統兼黨主席蔡英文與總統府秘書長陳菊出面斡旋下，黃偉哲與陳亭妃和解，陳亭妃隨後在臉書貼出黃偉哲的道歉聲明。黃偉哲昨天感謝團隊幹部「打落牙齒和血吞」，為了黨的團結退一步；陳亭妃對於是否會撤銷相關告訴表示，「會再跟律師及黨中央討論。」

為了弭平台南市長初選裂痕，蔡英文與陳菊前天在民進黨中常會後與黃偉哲、陳亭妃會面，希望大家團結為黨、贏得勝選，黃偉哲與陳亭妃在蔡英文、陳菊見證下和解。陳亭妃在臉書貼出黃偉哲的道歉聲明稿，並表示為了民進黨中央及地方全面執政，與台南民主香火的延續，絕對全力替黨輔選。

黃偉哲聲明指出，他的團隊幹部多次以偏頗言論引用媒體錯誤報導，對陳及其團隊發出批評攻擊，造成傷害，他對此感到抱歉，對這些發言概括承受，也願向陳亭妃表達最深歉意。

團隊攻擊發言 黃偉哲概括承受

黃偉哲昨天面對媒體詢問表示，全國各地藍綠初選的紛爭很多，他是第一個道歉的，除了感謝蔡總統和菊姊為了黨內團結出面，及陳亭妃願意接受這樣的整合方式，更感謝部分幹部忍辱負重，共同顧全大局。是否會撤告？黃偉哲說，「這我不知道，但我先把態度做出來。」

陳亭妃則指出，目前提告的五件訴訟是否撤告，會請律師跟黨中央確認，包括道歉內容是否能轉為和解內容，若都是在提告範圍內，當然會撤告。

聲明道歉 陳亭妃與支持者溝通

不過，支持者對黃偉哲的道歉無法接受，在臉書直言「委員放得下，我們可放不下」。陳亭妃說，還需要與支持者多溝通，不可能一封道歉信函就能解決。

國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介對此表示，這是同床異夢，「硬娶的新娘不會愛你」。因國民黨竄起，黃偉哲逐漸下滑，分裂又擺不平，民進黨看到這個危機，因此做出快速整合，表面上把初選傷痕抹平，但大家都清楚他們初選殺得刀刀見骨，已經不會好，這樣的結合和結局，將無法獲得當事人認同，支持者和台南市民也不會認同。

民進黨籍立委王定宇說，修補裂痕的方法有很多，在黨中央協調下，用聲明書方式，雙方可以各退一步是好事，對簿公堂的事不管是誰提出的，他認為都應撤掉。