〈南部〉法警升旗摔傷不治 捐出眼角膜

2018-08-03

〔記者方志賢、鮑建信／高雄報導〕高雄高分院三十七歲法警曾建元，八天前在三樓露台升掛國旗，疑不慎踩破採光罩摔成重傷，緊急手術後送進加護病房，經醫院積極救治，昨凌晨四時多傷重不治，家人悲痛、不捨，仍為他捐出眼角膜，遺愛人間。

行政庭長蔡國卿昨天表示，法警曾建元因執行公務死亡，同仁均感悲痛，一定會從優撫卹並協助家屬處理善後。

上個月二十六日上午六時多，曾姓法警因到院內三樓露台升旗跌落地面，經路人發現報警，叫救護車送高醫急救，醫生發現他骨盆骨折、脊椎受傷、右手肘骨折、內出血等傷勢，經開刀後，因傷勢嚴重，轉送加護病房治療。

高醫昨上午表示，曾姓法警傷勢嚴重，經開刀、搶救後，病情沒有好轉，經主治醫師與家屬討論後，家屬簽署不急救同意書。並於昨凌晨四時三十分死亡，家屬相當悲痛，為他捐出眼角膜。

據院方同仁指出，曾建元單身、個性開朗、樂於助人，人緣頗佳，有空就跟著法警前輩陳仁宗開著舊貨車四處補馬路坑洞，甚至還曾利用十五天假期，自費前往尼泊爾擔任國際志工。

時代力量黨主席、立委黃國昌也在臉書留言，以「大愛遺留人間、別再有這樣的悲劇」為題，表示本來可以避免的意外，導致一位年輕有為的法警往生，令人感到悲痛、不捨。曾法警及其家屬捐贈眼角膜，遺愛人間的義行，更令人感到敬佩。

黃國昌建議，對該名法警不幸殉職，請司法院及高等法院高雄分院務必從優撫卹，給予家屬最大的支持。對於造成法警墜樓之設施，更應詳查事故原因、釐清責任，別再讓同仁涉險。

黃國昌說，更重要的是，對法警人力運用及勤務內容的全盤檢討，司法院與法務部已經拖延太久了，請別再推託。讓法警回歸正常的勤務，別再讓這樣的悲劇發生。