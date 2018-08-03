〈南部〉投資20億 高捷南崗山站旁打造影城

2018-08-03

預計明年動工 2021年開幕

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北高雄最大影城，落腳高捷南崗山站！達麗米樂公司宣布投資二十億元，進駐高捷南崗山站旁的北機廠開發區，打造複合式休閒娛樂購物廣場，包含十四至十五廳的秀泰影城，預計明年動工、二○二一年開幕營運。

高捷公司興建、營運特許期限共三十六年，直到二○三七年，對於附屬的北機廠、南機廠、大寮機廠等三大機廠也擁有使用權，此次為鼓勵達麗米樂公司投資，高捷與市府同意延長業者的營運年限最多共四十九年，期間經兩次續約，計畫到二○六七年。

提供娛樂、主題商店、特色餐飲等

高雄市代理市長許立明與高捷公司、達麗米樂公司昨簽署三方合約，達麗米樂公司宣布進駐高捷北機廠開發區，這座複合式休閒娛樂購物廣場的基地面積約四．二公頃，樓地板面積達一萬六千坪，將提供影視娛樂、主題商店、特色餐飲、文創市集。

達麗米樂公司是達麗建設的子公司，達麗建設董事長謝志長表示，一九九九年就有在美國西雅圖經營商場的經驗，認為區域型商場有其潛力，經過兩年評估，決定落腳高捷南崗山站。

至於高捷公司每年可收取多少租金？高捷表示：「各業者不盡相同，擔心互相比較，因此不便透露。」高捷公司董事長郝建生說，南崗山站旁的北機廠開發區，陸續有和春護理之家、小樽宴會廳、高醫岡山醫院、享溫馨宴會廳、達麗米樂等大型開發案進駐，全區九．四公頃的簽約率已達一百％。

目前北高雄捷運沿線尚無大型的國際級電影院，達麗米樂公司將攜手秀泰影城，在北機廠設立高雄第一個據點，規劃十四至十五廳，並打造高雄最大廳—高十五米的4K雷射「超級巨幕廳」，提供消費者最震撼的觀影饗宴。

許立明表示，捷運南崗山站是北高雄延伸起點，岡山第八十七期市地重劃工程預計今年完工，加上路竹科學園區、橋頭設立第二科學園區、捷運延伸至路竹、大湖等開發案，發展潛力無窮。

高捷公司表示，目前南崗山站每天進出站約一萬人次，預估這幾個開發案陸續完工後，每天進出站人次將翻倍。