〈南部〉台東鐵花商圈滿租 最後一間商家進駐

2018-08-03

炸雞店結合「孩子的書屋」做公益

〔記者張存薇／台東報導〕台東市鐵花商圈越來越熱鬧囉！台東縣政府招商有成，廿二家店舖全部滿租，最後一間商家昨天進駐開幕（見上圖，記者張存薇攝），此外，台灣本土炸雞連鎖品牌昨天也在離商圈三百公尺處展店，結合「孩子的書屋」聯名做公益，鐵花商圈結合週邊的秀泰影城、誠品書局提供多元化的餐飲、伴手禮等服務，成為台東慢走漫遊好去處。

鐵花商圈位在台東市新生路、博愛路，除有在地音樂人、藝術工作者共同打造的鐵花村音樂聚落及慢市集，亦有原住民族行政處推動的「波浪屋」原住民文化創意產業聚落、交通及觀光旅遊處推動的國際魅力據點，其中波浪屋十八家店面全部招租。

縣府每年租金收入約310萬元

而國際魅力據點共有四間台鐵舊宿舍改造的店家，除先前燒烤連鎖的「Mr. Cow烤大爺」、伴手禮店「青澤」、文創及餐飲「趣台東」進駐，昨天由博愛路搬遷過來的星巴克咖啡也正式開幕，四間店鋪租期從六年到九年，縣府每年租金收入約三百一十萬元，另有二至五％不等的營業額營運權利金。

黃健庭指出，鐵花商圈廿二家店舖全部滿租，成為台東市夜間最有人氣的據點，至於星巴克咖啡從誠品書店旁搬遷後，民眾擔心誠品書店也將離開台東，黃健庭強調，租約明年到期，今年將重新招標，誠品書店表達高度意願希望繼續留在台東、也會投標。

此外，深耕台灣四十五年的頂呱呱結合公益團體「孩子的書屋」聯名公益門市昨天揭幕，除了員工全部聘用書屋的孩子，門市收入盈餘扣除成本也全數捐出，讓「孩子的書屋」愛永續。

頂呱呱營運長張榕庭指出，去年五月總經理史洪法聽到孩子的書屋創辦人陳俊朗的演講，發現台灣還有很多需要幫助的地方，而頂呱呱在地四十五年，也希望回饋社會，因此決定在台東設立第一間聯名公益門市，明年則計畫在花蓮成立相同運作模式的公益門市。