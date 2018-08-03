〈南部〉搶救恆春機場 觀光業籲改中大運量

2018-08-03

業者聯合聲明 促重返國際舞台

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春機場二○一四年九月停飛至今，屢傳可能關閉消息，恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會、民宿協會、旅行商業同業公會聯合發出聲明，呼籲新任交通部長吳宏謀，規劃「中大運量的亞太旅遊機場跑道與硬體」，善用恆機重返國際舞台。

大型客機起降 不受落山風影響

聲明中強調，二○○○年構思恆春機場時，交通部指「恆春半島旅次不足三五二萬人次，且一九九九年外人來台約二六二萬人次」，因此，恆機當初「做半套」只投資五．四億元整建，未參酌國際航空業者呼籲，投資百億，布局中大運量的亞太旅遊機場跑道與硬體，致使只能用小飛機進行國內運輸，恆春半島每年十一月至翌年三月長達五個月的落山風期，影響航安甚巨，旅客運量自然不足；初期若以大運量做為規劃，大型客機起降不受落山風影響，或許就能打國際盃。

恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生說，恆機三．五小時的飛航半徑，涵蓋主要亞太城市，包含東京成田機場、韓國仁川機場、新加坡樟宜機場等，應把連年蒞臨恆春半島八百多萬旅次納入評估基礎，以每年亞太旅遊數億旅次為經略雄心與圓心，善用恆機重返亞太舞台。

可發展生態、暖冬、療癒旅遊

張福生強調，從德國漢莎航空、美國達美航空、日航、新航與馬航的觀點，如恆春有與三亞或峇厘島競爭的決心，發展生態旅遊、暖冬旅遊、療癒旅遊、溫泉養生旅遊及移居旅遊等，恆春半島將不僅是墾丁，而是台灣南進的新門戶。

恆春居民鍾乙豪及許耿睿等人明知航空公司會找盡理由拒飛，仍每週預約僅存的週二、四的航班，凸顯開北恆航線卻持續取消不飛的荒謬，許耿睿表示，「搭機救恆機」絕不中斷，直到民航局及航空公司說出正當理由。

屏縣府︰續尋求國際包機契機

屏縣府觀傳處表示，希望部長吳宏謀能有不一樣的眼界跟政策，擴大機場走入國際也是屏縣府規劃中的長期目標，縣府將持續尋求國際包機的契機。