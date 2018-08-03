〈台北都會〉雙北1280定期票 上路3個月成效不佳

2018-08-03

議員：使用人數下降 是否研議降價

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北公共運輸一二八○定期票上路三個多月，台北市議員汪志冰調閱資料發現，不論是定期票購票數五月僅二十三萬人、六月降至二十二萬人；續票人數也從五月的十一萬人，六月僅剩七．五萬人，質疑嘗鮮期過後，一二八○票價吸引力不足，是否研議降價。但交通局長陳學台指出，定期票是為期兩年的試辦計畫，下半年將分析成效，並不會調整票價。

交通局長：試辦2年 不會調整票價

台北市議員何志偉表示，為補貼定期票造成公車、捷運業者的票價短收，台北市政府五月、六月合計補貼一億多元，但這兩個月以來，公車運量只提升一％、捷運運量沒有增加，「用一億元換一％值得嗎？」陳學台坦承，定期票有幫助公共運輸使用量成長，只是幅度還不明顯。

汪志冰指出，若定期票降到八百元，台北市雖要補貼約二十多億元，但既然台北市有能力還債五二○億元，那二十多億元對台北市來說算多還是算少？既然交通局十月要調查定期票成效，就應該去了解潛在的購票族群來說，實施的需求是什麼。

陳學台回應，北市府後續做統計分析後，會再檢討，但定期票其實是先試辦兩年的政策，目的是給民眾時間，去調整運具使用習慣，未來可能配合增加私人運具成本的方式。汪志冰反問，這是否代表試辦的兩年間不會調整票價？陳回應，對。