〈台北都會〉工程延宕8個月 永樂市場三樓整修終開幕

2018-08-03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市以布市聞名的永樂市場，二○一六年曾花六千萬元整修外牆、漏水問題，但後來被發現漏水；市場三樓去年五月開始進行整修，再花費六千萬元，工程延宕八個月、歷經一年三個月昨天終於重新開幕，永樂市場三樓自治會長周睿麒表示，施工過程中陸續發生廠商偷工減料、裝設冷氣竟無迴風口等問題，實在太離譜。

對此，市場處工程科長李肇嘉解釋，由於攤商不斷要求改變，花太多時間在協調，造成工程延宕，驗收過程時確實有發現缺失，但非偷工減料，而且廠商也都已改善，兩年保固期間若有問題廠商會負責。

原定去年12月中完工 一再延後

周睿麒指出，永樂市場三樓整修工程去年五月啟動，原定十二月中完工，但開工後市府發現無法在期限內完工，延至今年二月，後來又因三樓小廟搬遷問題，又延至五月，最後因驗收問題再延至今年八月才開幕。

王世堅批市府疏失 會幫店家討公道

民進黨台北市議員王世堅致詞時表示，永樂市場三樓延宕是市府疏失、柯文哲的決策錯誤，各位遇到的委屈，議員們會在議會繼續幫大家討回公道，引起店家們熱烈鼓掌。

周睿麒指出，施工期間廠商偷工減料，像是做冷氣卻未裝設迴風口、冷氣溫控也出現問題。還有店家說：「我們外面流傳一句話，一流的預算，二流的設計，三流的施工」，施工中小問題不斷，過去永樂市場也做了不少修繕，但後來驗收時還是漏水，預算給得這麼高，結果卻是令人搖頭。