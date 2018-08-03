〈台北都會〉台北市機車未兩段左轉 罰金年逾千萬

2018-08-03

10大易違規路口 南京東路、塔悠路口居榜首

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市機車騎士未依規定兩段式左轉，常年盤據交通違規前三名，根據交通警察大隊統計，二○一五年至今年上半年前十大易違規路口，合計一年開出兩萬多張罰單，罰金逾一千萬元，以連年榜首的南京東路與塔悠路口來說，全年罰單數量達四一五八張，北市府就進帳二五○萬元。市議員王威中批評，市府每年從機車族狠撈一千萬元，卻不改善告示牌，根本把騎士當提款機。

王威中批市府缺失不改善 把騎士當提款機

交通警察大隊統計指出，今年上半年機車未依規定兩段式左轉的前十大路口，依序為南京東路與塔悠路口；羅斯福路與基隆路口；市民大道與延吉街口；忠誠路與中山北路口；西藏路與艋舺大道口； 安康路與康寧路；承德路與大業路口；石牌路與東華街口；八德路與中坡北路口；基河路與劍潭路口。

提醒告示牌設在路側 易被忽略

以二○一六年起蟬聯榜首的南京東路與塔悠路口來說，該路口雖是十字路口，但因塔悠路的路型彎折，機車騎士就算是順著塔悠路走，也得在該路口兩段式左轉，但現行提醒兩段式轉彎的告示牌設置在路側，不明顯常被忽略。

王威中昨天召開記者會質疑，該路口違規件數逐年上升，市府近幾年改善措施，竟然只將告示牌改成夜間會發亮的內照式牌面，但觀察發現，易違規路口的重複度高，每年罰單數量也居高不下，卻看不見市府想改善的決心，根本把民眾當提款機。

警方：將檢討易違規路口 持續改善

對此，市警局松山分局交通組長林榮峰表示，台北市每一季都會對易違規路口進行滾動式檢討，利用軟質導管阻隔或者增加告示牌面，都會持續改善。