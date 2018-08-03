〈台北都會〉國際少運奪牌 新北小將秀國旗

2018-08-03

已摘三金七銀五銅

〔記者葉冠妤／新北報導〕國際少年運動會（簡稱ＩＣＧ）正在耶路撒冷舉辦，有來自廿七國、一千兩百多名選手競技，新北市代表隊的十八位選手分別參加田徑、游泳、柔道、網球競賽，截至昨天為止，已在柔道、田徑、游泳各摘下一面金牌，暫時獲得三金七銀五銅，奪牌的小將們興奮地在會場拿出國旗合照，讓台灣在國際發光。

鷺江國中陳建榮、育林國中江育丞、光榮國中黃研皓、胡育豪四名新北小將，在男子四百公尺接力勇奪金牌，因為來自不同學校，練習機會不多而一度默契不佳，賽前苦練才培養團隊情感，最後以四十三秒八八奪金，陳建榮個人也在四百公尺添銀。

游泳池畔也屢傳捷報，林口國中莊宇陞奪得男子組兩百公尺混合式金牌，新泰國中陳子安、佳林國中方馨苡、福和國中李怡諄、吳以恩，在女子四百公尺自由式接力及混合式接力也搶下兩面銀牌。

在個人賽部分，李怡諄在兩百公尺蛙式再添一面銀牌，吳以恩在五十公尺蝶式奪得銅牌，永平高中國中部蔡逸杰在兩百公尺蛙式摘銀。

在柔道項目奪金的明德高中朱晉良，曾在全國中等學校運動會奪金，他果然不負眾望在男子七十三公斤級拿下金牌；柔道獲獎的還有安溪國中林宥均、正德國中孫子幸、江翠國中鄭水儒，分別在四十八公斤級、六十三公斤級、五十公斤級奪得銅牌；柔道團體賽也獲得銅牌。

網球項目，光榮國中王恩祈在女子單打獲得銀牌，王恩祈與陳亭安獲得雙打銀牌。