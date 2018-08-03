〈台北都會〉資料錯載？ 金門兩鐵血營區拆光

2018-08-03

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局保存戰地建築特色，頒布文化部的公文要求各單位遵守文資法規定，超過五十年的建物在拆除之前應先由文化局評估，但金防部卻將八二三砲戰期間發砲最多的三獅山陣地，和極具戰地意義的山前營區「反攻庫」、「復國庫」拆除殆盡，被批評破壞軍事遺產；前陸軍副司令黃奕炳中將，他也是金門申請世界遺產登錄委員會委員之一，他非常憤慨，在臉書發文「救救金門的戰地史蹟」，呼籲政府重視，引發熱烈討論。

金防部︰帳籍紀錄不滿50年可拆

金防部昨天表示，根據軍方的帳籍資料，營區與庫房「未超過五十年，可以拆除」；金防部主任史順文說，拆除營區是為了「還地於民」，將重新彙整尚未拆除的建物資料，未來拆除前會請金門縣文化局先審議。

文史團體︰舊照顯示超過60年

但金門戰地史蹟學會「打臉」金防部，表示三獅山陣地碉堡橫樑有「一呼百應、快動猛打」的精神標語，與當時砲指部指揮官郝柏村在其他各砲陣地的標語相同，研判是同時期的標語，碉堡興建距今約六十一年；此外，從舊照片也明顯看出，山前營區的「反攻庫」與「復國庫」的牆壁都刻有「中華民國四十五年四月」及部隊番號，距今已六十二年，問題出在軍方的帳籍資料錯誤。

文化局長氣憤︰不排除送法辦

金門縣文化局長呂坤和趕到現場，對軍方粗暴地拆除深感痛心，哽咽地一度說不出話；他氣憤地說，金防部可能觸法，不排除移送法辦。

金門戰地史蹟學會理事長陳自強也說，他聽聞「反攻庫」、「復國庫」將被拆除，準備拍照留念，未料，軍方拆除作業「無預警」提前一天，等他趕往時，庫房已被夷為平地。

該學會常務理事董森堡說，根據資料顯示，金門防衛部當年八二三砲戰的發射砲彈數統計，三獅山砲陣地所屬的六一二營是射擊彈數最多的單位，總數達一萬一六○六發，是金門東北角反制共軍砲火的主要火力，與三獅山同屬性的砲陣地，有一張砲擊時的照片還曾登上美國雜誌「LIFE」的內頁。