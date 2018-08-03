〈北部〉真情巴士8/8啟動 3條半日遊帶玩花蓮

2018-08-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局與花蓮縣政府合作推動觀光旅遊專案，預計八月八日啟動「真情巴士」，三條半日遊程將帶領遊客深入體驗花蓮市郊山海、文青及懷舊之旅，四人以上預約即可成行，還能「一日雙遊」，打破過去花蓮受限公共交通接駁不便的窘境。

受二○六地震影響，花蓮觀光產業受創甚深，七月份民宿、旅館訂房率只有五成多，八月份也僅逾三成，即將啟動的「真情巴士」，將彌補花蓮交通設施的不足，加強旅客「行的便利」，提供自由行民眾定時定點遊覽市郊景點服務。

每人300元單日玩2行程

由觀光局及縣府合計補助新台幣兩百五十萬元的「真情巴士」，自八月八日啟動後，將一連行駛至十一月卅日，每日均安排三種半日遊程，供旅客選擇，每種行程分上、下半天兩時段，每人只要花費三百元，就能在單日內任搭兩種行程。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，花蓮公共交通運輸不便，過去自由行旅客因受限沒有定時、定點的市區遊覽巴士，多半承租計程車或九人座小巴，如今「真情巴士」上路後，就能提供旅客更便利的交通服務，對花蓮觀光前景將有很大的幫助。

3主題定時定點深度遊花蓮

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，真情巴士自八月八日起，三種半日遊程都會同時在上午八時及下午一時十分，自花蓮車站旅遊服務中心發車，若四人以上提前預約，還可至市區各大飯店、近飯店的市區民宿地點接駁，盼能營造更友善的旅遊環境，迎接各國自由行旅客的觀光人潮。

他強調，花蓮市郊小旅行特色景點，共分山海、文青及懷舊之旅，「山海」主題將走訪七星潭遊憩區、撒固兒步道及到青色山脈茶敘休憩，體驗花東山海之美；「文青」之旅參觀松園別館、太平洋公園、創意文化園區及博愛特區，享受文青風的輕旅行。

彭偉族說，「懷舊」主題將至新城老街巡禮，探尋玩味蕃樂園故事館，一起走進花蓮的歷史隧道，原則上每處景點約停留四十至九十分鐘，並依實際行程調整時間，四人即可成行，還能享有「一日雙遊」服務，深度遊覽花蓮市郊多元人文風貌。

每輛真情巴士可搭載十八人，旅客滿十人就能享消費九折優惠，並提供導覽解說，參加者還能品嘗現做麻糬、形象商圈商店折扣，即日起開放預約，報名專線（03）8466898或洽旅行社、各大飯店櫃檯、民宿報名，活動官網：www.hunters-tour.com.tw。