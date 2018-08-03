〈北部〉興中校舍調撥釋善意 陳金德允勘查

2018-08-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣興中國中行政大樓一、二樓，將被調撥給慈心華德福實驗高中使用，引發軒然大波，代理縣長陳金德邀興中家長會溝通後，承諾擇期到校了解校舍使用狀況；縣府教育處認為，雙方釋出善意，希望風波儘速落幕。

昨舉辦校長交接 廢校危機暫時解除

興中國中五月中旬傳出將於明年七月底停辦，歷經波折後，六月二十三日如期辦理新生報到，六月三十日舉辦新任校長遴選，由前凱旋國中學務主任李俊緯出線，昨天舉辦交接儀式，廢校危機暫時解除，學校家長會、教育界人士到場為他加油打氣。

興中國中家長會本週一發起「自己的學校自己救」抗議行動，要求縣府收回撥用成命，搶救興中國中自救會發表聲明，若未獲善意回應，下週一將到縣府靜坐陳情。

代縣長首開溝通之門 見5家長會成員

興中護校活動引起各界關切，學校家長會前天下午獲邀到縣長室協調，會長曾柏瀧等五人面見陳金德表達訴求。家長會說，這是興中廢校事件發生兩個月以來，縣長首度打開溝通之門。

陳金德先前裁示興中國中行政大樓二十日前清空，他在協商時仍堅守立場，家長會直指每間教室要有前後兩個門，才符合安全標準，行政空間變成普通教室不可行，也擔心興中國中行政功能被弱化，影響學生受教權。

下週一靜坐照常？家長會長：再討論

歷經一個多小時面談後，家長會認為「結果還是回到原點」，不過，陳金德同意安排時間到興中校園勘查，成為此行唯一「小收穫」，至於下週一的靜坐陳情是否如期辦理？曾柏瀧說，要再討論。

教育處說，縣府搭起溝通平台，聽取五名家長代表的意見，他們力邀陳金德赴興中看看實際情況，陳答應擇期到校勘查，彼此都有釋放善意，設法化解歧見，確保孩子受教權，是共同努力的目標。