〈北部〉竹塹中元城隍祭 十日晚直播開鬼門

2018-08-03

〔記者洪美秀、蔡彰盛／竹市報導〕新竹市竹塹中元城隍祭，十日起到廿五日將舉辦系列活動，除「福門大開」直播，還有夯枷解厄、查夜暗訪、城隍爺威巡遶境等傳統宗教儀式，今年參與夯枷人數可望創新高，達到兩千人。

新竹市長林智堅說，歡迎全國民眾到新竹市微旅行，體驗傳承百年的宗教盛事，消災解厄祈福，還可品嘗在地小吃。

林智堅說，新竹都城隍廟已有兩百七十年歷史，見證新竹市的繁榮與發展，其中「奉旨賑孤」活動從一八五三年開始，逐漸演變成「遶境賑孤」；四年前城隍廟與市府合作，不僅擴大舉辦活動，更衍生一系列文創商品，將百年文化發揚光大，每年參與人數不斷成長，並透過直播方式，讓更多民眾認識城隍祭。

林智堅說，新竹市獲選全球旅遊線上平台Booking.com「五大小吃控必朝聖的城市」，城隍廟周邊小吃更是遊客首選，民眾參加中元城隍祭活動，也可到城隍廟品嚐在地小吃。

竹塹中元城隍祭十日晚間的「福門大開，神鬼啟航」活動，將有網路直播開鬼門儀式；十一日即農曆七月一日，則有「揪團夯枷，消災解厄」，「夯枷」是信眾為消災解厄的解罪儀式。

廿三日是「查夜暗訪，祈福平安」，開放徵求城隍爺護衛大使，替城隍爺先行夜巡；廿五日的「城隍威巡，遶境賑孤」，由城隍爺率領各地城隍廟和在地陣頭奉旨遶境賑孤，祈求國泰民安。