〈北部〉鄭朝方辦客廳會 與林智堅談大新竹共治

2018-08-03

〔記者蔡孟尚、黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方最近陸續舉辦「客廳會」，邀請同黨爭取連任的新竹市長林智堅「跨過頭前溪」參加，與鄉親暢談大新竹共治。

鄭朝方的客廳會邀請新竹縣、市運動、科技、教育、新移民等領域與其他關心新竹發展的居民共同參與。

林智堅說，新竹縣、市本來就是一個生活圈，他除了分享新竹市的市政翻新經驗，也向民眾推薦鄭朝方。

鄭朝方說，他與林智堅是相同的新世代，有共同的大新竹生活經驗，在日後大新竹建設的推動上，兩人可以用新世代的思維，加速進行大新竹地區的總體改造。

楊文科參加臉書直播節目

此外，一直被認為知名度不夠的國民黨新竹縣長參選人楊文科昨天參加臉書直播節目，讓更多人認識、了解他。楊文科說，何以國民黨要提名他，因為他有五十年的國民黨黨齡、是正藍軍，出身科技界，陸續參與竹科、南科、中科的開發，有行政經歷和產業經驗，對科技和農業兼有的新竹縣，他是最適合的縣長人選。

未來他如果主政，將整合推出全縣十三鄉鎮市農特產資訊平台，連結科園同業公會廠家優先採買，接洽投資者設立食品加工廠，收購過剩農產，壓製鮮果汁在地銷售，讓產銷平衡。

林為洲公布與對手對比民調

也表態參選新竹縣長的國民黨立委林為洲，前天公布民調結果顯示，若他與楊文科相比，支持度分別為31.0%與20.5%；若他與民國黨縣長參選人徐欣瑩相比，支持度為32.0%與28.3%；若楊文科與徐欣瑩相比，支持度為25.9%與30.5%。

徐欣瑩解讀：支持度穩定成長

徐欣瑩認為這顯示她的支持度穩定成長，並表示參選縣長是希望讓家鄉變得更好，過去十三年問政，傾聽民意，沒有大黨包袱，對縣政有完整規劃，將突破傳統派系的政治格局。