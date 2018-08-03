〈北部〉高鐵橋下聯絡道延伸竹科2期工程 11月底全通延期

2018-08-03

竹縣長指示10月底前先局部通車

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸到竹科工程的二期工程，正施作中，已確定延後全線開通。縣府工務處表示，這是因為「最後一哩」近竹東中興路有民宅不同意拆遷補償條件。

新竹縣長邱鏡淳昨天現勘時，指示繼續溝通協調，如無法突破，十月底前先做好「公道五」到竹中員山段且開放通行，以紓解竹科上下班尖峰車流。負責的包商表示，公道五到竹中員山段可望十月底前完成，先通車應該不成問題。

卡在竹東中興路老屋拆遷補償問題

縣府工務處表示，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科道路工程，除已開通的第一期，現正施作第二期公道五到竹東中興路段，原訂十一月底全線完工通車，但因最末端、近中興路一戶磚造老屋，屋主希望徵收補償費能採新竹市關東橋、老爺飯店周邊土地市價計算，縣府基於依法行政無法如其所願，所以尚未拆遷，工程受到影響，確定將延後通車。

至於第三期路線是從竹東中興路到新竹市力行路，目前縣府已招標規劃，預計需要一年的時間。

縣府還計劃新闢「公道五」延伸向東、到工研院中興院區的支線，希望主、支線搭配，健全當地的環狀道路系統，讓所有竹科族上下班更便利。

邱鏡淳昨天由縣府工務處長羅昌傑、承包商陪同沿工區徒步逐一檢查，要求注意高架及路燈基座安全性及管線埋設、鋼筋及路面鋪設等問題 。