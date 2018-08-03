〈北部〉燈不亮、雜草高 北勢溪親水廊道褪色

2018-08-03

草長半人高、燈具損壞 苗縣府要廠商處理

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道，位於縣內知名景點客家圓樓、英才書院周邊，是苗栗力推的觀光景點，也是附近居民休憩運動最佳去處，最近屢有民眾反映，步道邊的雜草已長得半個人高，且夜間照明燈具忽明忽滅，更有多盞已損壞，不但美景黯然失色，也恐成為安全隱憂。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，每年編列五百萬元維護管理北勢溪親水廊道環境，且與廠商簽約定期清理雜草，夏天雜草生長快速，會再要求廠商提高巡查修剪頻率。

燈具損壞部分，楊明鐃解釋，因夜間人潮較少，為節能減碳關閉部分燈具，但步道旁的燈具仍維持照明，接獲反映後，會派員於夜間到場清查燈具毀損情況，並盡速請廠商更換修理。

2014年與客家圓樓同時啟用 現已老舊、黯淡

二○一四年與客家圓樓同時風光啟用的北勢溪親水廊道，於「月相灣」規劃水舞秀及以七夕神話為發想的傳藝公園，還有水車及踏水區，頂端闢建二‧六公里長的人行道及自行車道，一度成為縣內代表性景點，也是附近居民休閒運動的好去處。

使用四年後，許多設備老舊、景觀水車早已不運轉，維護清理效率也趕不上雜草生長速度，縣議員李文斌去年曾在議會直批水利處疏於管理，如今又傳出照明設備出狀況，使得縣內特色景點黯淡蒙塵。

雖有地方人士提議，苗縣府可與當地社區環保義工合作，定期舉辦活動維護環境，但楊明鐃說，曾多次與地方義工開會研商，對方盼苗栗縣府補助經費，但水利處未編列相關預算只能作罷，未來會加強督促廠商維護設備及周邊環境。