〈北部〉埔子設消防分隊 明年取得用地

2018-08-03

〔記者陳昀／桃園報導〕埔子消防分隊用地取得卡關？桃園區埔子地區內有藝文特區，目前已有高達九萬人口，地方爭取增設消防分隊多年，原預計年底完成土地取得，卻傳出因國發會未同意使用而延宕，多位桃園區市議員昨天在議會疾呼不能再拖；消防局長謝呂泉答詢說，雖然中央確有插曲，但消防局已辦理用地變更，預計明年上半年就能取得用地許可。

市議員林政賢、蘇家明、陳美梅等人昨天質詢消防局時，要求說明埔子分隊最新進度及具體興建地點，他們認為，埔子地區內有藝文特區、高速公路匝道等，人口密集且高樓大廈多，應該儘速增設消防分隊，以保障市民安全。

謝呂泉表示，埔子消防分隊預定地位於桃園區富國路上、中華電信公司富國機房旁的地檢署用地，基於互惠考量，原本要與「地檢署職務宿舍」共同規劃興建，明年編列一千五百萬元執行預算，上週開會時，國發會認為地方經費補助中央興建職務宿舍於法無據，要再研議、確認，但市府明年依舊編列五百萬元先期規劃經費；「鄭文燦市長在幹麼？」市議員萬美玲對此痛斥可笑，既然地方中央都是同一政黨，鄭文燦應出面解決。

消防局會後解釋，雖然「地檢署職務宿舍興建計畫書」還在協調中，但埔子消防分隊廳舍已辦理國有地指定用途塗銷作業，日前通過桃園市都市計畫委員會議審議，並提送內政部都市計畫委員會，預計明年上半年就能取得使用權。