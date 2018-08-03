〈北部〉取締台七乙線重機越線 警購秘密武器

2018-08-03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台七乙線是許多機車騎士喜愛競速路段，車禍事故頻傳，桃園市府警察局交通大隊為此斥資約兩百萬元，添購全國首度使用秘密武器「固定式測速及違規越線照相設備」，要遏止機車為高速過彎而壓車切入對向車道的危險駕駛行為。

9.1公里路段有左彎兩線道 被稱犁田彎

警方分析，桃園市復興區往新北市三峽區的台七乙線九．一公里路段，有大約九十度左彎的兩線車道，部分喜愛競速的重機車或大型重機車騎士，過彎時會先切入對向車道，預留道路空間以便高速壓車左轉入彎，一旦對向車道突然有來車，或高速入彎時有技術瑕疵，很容易發生車禍事故，該彎道因此被稱為「犁田彎」。

設固定式測速及違規越線照相設備

警方說，選擇將全國首度使用的「固定式測速及違規越線照相設備」設在該路，除了能遏止汽機車超速違規，也是阻止機車騎士在該路段高速入彎的秘密武器。

警方表示，固定式測速及違規越線照相設備，有別於「固定式測速照相設備」，除了同樣能取締時速超過四十公里的超速違規行為，更增加了針對車輛輾壓道路中央槽化線時的拍照功能。

內設雷射線 可拍攝車輛輾壓路中央線

警方解釋，照相設備預先設定了一條雷射線，對準道路中央的槽化線邊緣，車輛只要越過雷射線就會感應、啟動拍照功能，而照相設備內建閃光燈，不論白天、黑夜都能有效且連續拍下清晰照片，成為警方取締執法的重要佐證，避免因車主不服而引發爭議。

目前固定式測速及違規越線照相設備尚未通電，警方指出，啟用前會先於桃園市政府警察局網站公告，呼籲汽機車駕駛切勿以身試法，否則除了陷自己於危險之中，屆時也可能被拍照取締、吃上罰單，得付出超速一千兩百元到兩千四百元，或越線駛入來車道六百元到一千八百元的代價。