〈中部〉路外停車場親子車格 將增750個

2018-08-03

占比提高至5% 百貨賣場將比照

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部規範一定規模的公共停車場，需設二％孕婦親子優先停車格，市府交通局昨天宣布，路外停車場親子車格設置比例，將加碼提高至五％，增加七百五十個車格，並同步請全市各百貨公司、大賣場、電影院等研議比照辦理。

交通局長王義川說，中央公布親子車格法規實施之前，交通局已有六十二個公有停車場設置二二八個親子車格，為進一步強化育兒安心與安全友善環境，路外停車場親子車格設置比例將從中央規定的二％，提高為五％，親子車格將由現有的四百五十個提高至一千二百個。

路邊親子車格 也要再增設200個

他又說，目前親子車格設置地點，法規僅規範路外停車場，但交通局發現，像是醫院、草悟道、美術館、市政公園、市政大樓、幼兒園、小兒科診所等路邊，也有親子停車需求。市府將率全國之先，於一個月左右選擇停車需求高的路段與地點，再增設二百個路邊親子車格，讓孕婦及攜帶兒童民眾更方便停車。

為讓孕婦及攜帶兒童民眾更方便停車，交通局也同時函請全市的百貨公司、大賣場、電影院等民間公共場所研議比照辦理；而民眾停親子車格時，倘未放置相關識別證明，初期會先宣導，之後再依法開罰，呼籲民眾配合，與市府共同營造友善親子停車環境。

親子停車位識別證 有2913件申請

交通局目前已開放民眾申請親子車格停車位識別證，開放三天以來，就已申請二四七四張兒童版、四三九孕婦版親子車格停車位識別證，合計二九一三張，平均一天約一千張，申請踴躍。預計申請人數會逐日增加，交通局將機動性加派人手服務，減少等候時間。