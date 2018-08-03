〈中部〉6旬父撐家計 守護心智障礙7家人

2018-08-03

80名志工昨日協助整理家園

〔記者張軒哲／台中報導〕「爸爸親像山！」父親節即將到來，台中市清水區六十五歲黃爸爸與弱智妻子生育六名心智障礙兒女，黃爸爸父代母職，撐起整個家庭，六個孩子白天在社福機構學習，全家仰賴低收入與身障補助勉強溫飽，但居家環境凌亂，八十名志工二日協助整理家園，並準備蛋糕，與孩子一起幫黃爸爸慶祝父親節。

子女切蛋糕 幫爸爸過父親節

昨日衡山基金會與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產八十名房仲志工，協助黃家整理家園，黃家孩子開心切蛋糕，幫爸爸與志工叔叔歡慶父親節。黃家三女兒喜極而泣指出，爸爸非常辛苦，第一次幫爸爸慶祝父親節，覺得很感動。但黃家有兩名子女見到家中來了大批志工，情緒不穩定，躲在角落。

黃家是清水區橋頭里弱勢戶，身形瘦小的黃父原本從事機車維修，中年轉任屠夫，近年因體力不佳，已退休在家照顧妻小，卅七年前娶了心智障礙妻子，連生五個女兒，全是心智障礙，再生第六個終於盼到兒子，但兒子也有心智障礙，年紀最大的長女卅六歲、么兒廿八歲。黃父說，妻子身心狀況不佳，他要工作、煮飯，沒太多時間整理家務，還好六個孩子白天去清水福氣關懷協會學習，但妻子之前罹患大腸癌，所幸目前已控制病情。