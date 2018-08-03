〈中部〉捷運沿線雙向30公里圍籬 全數拆除

2018-08-03

沿線行車速度獲改善 交通更順暢

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線整體工程進度達七十八．六七％，全線雙向近卅公里的施工圍籬已全數拆除，交通局長王義川昨表示，拆圍籬還路於民，大幅改善沿線行車速度，配合文心路人行道改造、路平、十字接駁公車路線等措施，捷運周邊交通會愈來愈順暢。

文心路路平三合一工程 月底完工

此外，建設局持續配合捷運綠線工程，進行文心路路平，由於沿線人行道拓寬及路平專案工程相較一般路平工程複雜，除先洽請相關單位汰換老舊管線外，還包括人行道拓寬、增加自行車通行空間、道路標線、停車格等設計，預計今年八月底完成整體汰管、人行道、路平三合一工程。

王義川說，為早日還路於民，市府與負責捷運綠線工程的台北市捷運工程局分六階段拆除沿線圍籬，二○一五年二月啟動，二○一六年十月內線車道架設圍籬拆除完成，剩餘車站區則隨著車站裝修工程進入尾聲，目前已全數拆除並開放車輛通行。

王義川也說，施工圍籬拆除作業的最後階段，多位於松竹北屯、崇德文心、中清文心、台灣大道文心、五權西文心等重要路口，拆除後大幅改善捷運沿線重要幹道行駛速度，也讓用路人有更良好的行車視線，增進交通安全。

王義川表示，捷運完工通車前，文心路除增加行人步行空間，還有完整自行車道及美觀實用的反向式候車亭，以每座捷運站為中心規劃十字接駁公車，與捷運垂直方向，在單趟路程十分鐘的距離來回對開接駁，方便轉乘。

交通局表示，捷運綠線整體工程進度至七月底已達七十八．六七％，目前密集進行各路段電聯車自動駕駛測試中，市府將持續與北捷局密集展開各項作業，如期達成二○二○年正式通車的目標。