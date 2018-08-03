〈中部〉四河局封路阻偷倒 溪州農民怨

2018-08-03

〔記者陳冠備／溪州報導〕媽祖在走的路也敢封！彰化縣溪州鄉潮洋厝堤岸種植不少農作，也是媽祖遶境橫渡濁水溪重要道路，但地處偏僻，屢次遭不肖業者偷倒廢棄物，第四河川局乾脆用五十吋的巨大輪胎及土堆築成土牆，阻擋垃圾進入，卻也造成農民出入不便，認為根本治標不治本。

溪州鄉緊鄰濁水溪，堤岸外河川地有不少農民種植農作，不過閒置河川地常被不肖業者掩埋廢棄物，甚至燃燒，造成環境污染，農民要求四河局裝監視器，管制車輛進出、抓垃圾賊，不料四河局竟在潮洋厝堤防編號一一三越堤路入口用巨輪與土堆封住，讓農民傻眼，出入得多繞路十分鐘，急得向縣議員李俊諭陳情。

李俊諭昨天會同數十農民與四河局張姓駐警前往會勘，有農民氣憤說，這條堤防道路是合法的既成道路，居民行之多年，因為堤防外土地屢被倒垃圾就封起來，根本是本末倒置，應裝設監視器或警示器，才能遏止偷倒。

李俊諭表示，該處是農民進出堤防的越堤路，也是彰化南瑤宮媽祖、雲林虎尾福安宮「糖廠媽」遶境時潦溪必經的路段，意義重大，近日也獲得縣府承諾要舖設柏油，方便信徒潦溪安全，管理單位為了禁倒垃圾，未與民溝通就直接封路，實在不妥。

張姓駐警表示，濁水溪河床因為經常被倒垃圾，考量後才來封閉道路，若居民有需求，將儘速呈報移除封路障礙，研議裝設監視器，也希望居民一起維護環境。