〈中部〉研究海浪渦流 彰女全國科展奪冠

2018-08-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕海岸大浪打到岸邊，激起美麗的浪花和漣漪，你可知道，美麗的背後隱藏著致命威脅，足可把人推到外海的超強水流和捲入海底的漩渦渦流。三名彰化女中學生以此實驗研究結果，在今年全國科展中奪下物理類第一名。

甫落幕的第五十八屆全國中小學科展總決賽，彰化女中學生蔡旻珊、王紫蘋、呂翊綺，在老師李政憲和張國志指導下，以「液兒液兒瓶中轉」為題，從十四支物理類參賽隊伍中脫穎而出，打敗台南一中、高雄女中等勁敵奪冠，昨天北上接受總統蔡英文召見。

獲獎三人費時十一個月，從實驗找問題求答案，王紫蘋說，研究動機源自物理辯論競賽參賽題目與日常生活的觀察，發現在放入液體的透明壓克力圓桶中，不斷轉動圓桶，液體受圓桶內黏滯力與表面張力的作用，會產生一個個尖尖的半圓圖形，又叫cusps（尖點）圖形，隨著力道轉速的改變，圖形也隨之變化，整體的輪廓在物理學上又被稱為「sharp teeth」，此自然現象中同時存在著成對的渦流。

呂翊綺表示，為了佐證，她們上網找到英國南岸多塞特郡海岸景觀，該處海岸因為海水週期性的沖擊，當海水打到岸邊出現浪花圖案，形成類似一圈圈半圓弧、尖尖的線條，這線條在地球科學領域又被稱為「beach cusps」，有如她們研究出的「sharp teeth」，進而驗證出海邊景觀「beach cusps」中也存在著強大噴流和渦流等危險區域。

她們說，浪花裡存在漩渦渦流，根據她們的實驗結果可運用到海邊劃設危險警戒區域，以及如何避開渦流的逃生方法，促進安全的海洋觀光產業，研究結果貼近生活。