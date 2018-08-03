〈中部〉南投縣府一問三不知 婦幼停車證發放慢半拍

2018-08-03

民眾催促才受理 批行政怠惰

〔記者張協昇／南投報導〕婦幼停車證新制八月一日上路，全國各縣市政府都已如期設窗口發放，唯獨南投縣政府仍在研議，引發民眾不滿，抨擊縣府行政怠惰。對此，縣府建設處長李正偉昨表示，縣府八日將開會協調受理申辦窗口，在此之前民眾可至該處城鄉發展科辦理，昨已受理多位民眾申辦。

昨先由縣府城鄉發展科辦理

交通部依據「兒童及少年福利與權益保障法」訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，並在六月二十九日發布實施，規定公民營停車場、交通運輸站點、百貨公司、量販店、醫院、觀光遊樂區等公共停車場，若有超過廿五個以上停車格，須依二％的比例設置婦幼專用格位，並要求各縣市政府自八月一日起受理申請婦幼專屬停車位識別證，只要持孕婦手冊或兒童健康手冊即可申辦，不但馬上核發，且可跨縣市申辦。

惟簡姓民眾表示，該婦幼停車證政策八月一日實施，全國各縣市政府都已如期設窗口供民眾申辦，唯獨南投縣還再研議，前天她打一九九九縣民服務專線詢問，對何時才能受理申辦，要向哪個單位申辦，一問三不知，縣府如此行政怠惰，漠視婦幼權益，不啻把縣民視為次等公民。

建設處將研議由公所、衛所受理

面對民眾不滿，李正偉昨指示該處城鄉發展科先行受理申辦，並表示婦幼停車證新制實施較倉促，縣府作業不及，未能在八月一日如期受理申辦，對民眾深感抱歉，考量南投縣幅員遼闊，為方便各鄉鎮市民眾就近申辦，縣府八日將開會研議受理申辦窗口，原則上將協調由各鄉鎮市公所、衛生所受理，確定再行公告。

縣府建設處也指出，目前包括縣府大樓地下停車場、日月潭縣府代管的中興停車場及部立南投醫院均已劃設婦幼專屬停車位，也正清查縣內有多少公共停車場須劃設，將加強勸導依規定儘速劃設，否則自十二月十六日起，縣府若要求限期改善而未改善，將開罰管理機關或負責人一萬到五萬元。