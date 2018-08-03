〈中部〉暌違一甲子》嘉市城隍夜巡 龍鳳金獅陣將重現

2018-08-03

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國定古蹟嘉義市城隍廟「城隍爺夜巡諸羅城活動」將於九月十日（農曆八月一日）舉行，今年活動特色將重現綏靖侯（諸羅縣城隍尊神）駕前吉祥社「龍鳳金獅陣」與范、謝將軍（大爺、二爺）一起出陣開道盛況，這項傳統開道武陣組合，暌違一甲子後重現，昨天在城隍廟廟埕提早亮相，為夜巡遶境暖身。

龍鳳金獅陣與范、謝將軍 將一起出陣開道

廟方總幹事葛永樂說，早期嘉市城隍廟出巡時，都有各種陣頭加入遶境，駕前吉祥社的開道武陣「龍鳳金獅陣」都會在范、謝將軍前率先出陣開路，但此陣容已消失一甲子，今年夜巡遶境一大特色，便是促成范、謝將軍與金獅陣龍鳳獅重逢，更具歷史文化傳承意義。

「龍鳳金獅陣」源自日治時期的嘉義人蘇大鼻指導，目前由蘇的曾徒孫吳登興（龍獅總會薪傳獎得主）傳承帶領，昨天他帶領連續三年獲得教育部全國民俗體育競賽舞獅錦標賽冠軍的嘉縣溪口鄉柳溝國小學生，演出百年龍鳳獅與范、謝將軍相見歡；現場展示范、謝將軍古帽、哨角、飛龍團木櫃、督旗等，勾起老一輩信眾回憶。

「龍鳳金獅陣」與范、謝將軍經過一甲子再聚首，龍鳳與獅子共演，呈現龍飛鳳舞呈祥之姿，除鑼鼓配樂並加入一般獅陣沒有的小嗩吶演出，展現武陣開路氣勢，現場博得滿堂彩。嘉義市長涂醒哲也在現場舞動閃亮的開口獅頭，見證龍鳳金獅陣與范、謝將軍再重逢。

吳登興說，龍鳳金獅陣是清末至日治初期雲嘉地區重要的藝陣，成功大學蔡侑樺博士曾在報刊找到日治時期昭和年間表演的老照片佐證當年風華，唯近年來瀕臨失傳，他指導學生學習「龍鳳金獅陣」，傳承文化資產。