〈中部〉雲林準公共化托育 祖孫補助照領

2018-08-03

縣府積極與托嬰中心及合格保母簽約

〔記者詹士弘／雲林報導〕落實準公共化托育政策，雲林縣政府社會處積極與立案托嬰中心及合格保母簽約，未來零到二歲的幼兒如交由與政府簽約之托嬰中心或保母托育，家長每月可領六千元育兒補助，嬰幼兒如果自己帶或交未簽約者托育，則領兩千五百元育兒津貼，雲林特有的祖孫托育補助照舊。

社會處預估將有八五○○人受惠

社會處副處長陳怡君表示，雲林縣零至二歲幼兒約有一萬名，扣除家長請育嬰假自己帶小孩或符合排富條例者，預計準公共化托育政策受益人數約八千五百人，家中若有兩歲以下幼兒的家長，即日起可向幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課提出申請育兒津貼。

陳怡君表示，新制育兒津貼的領取標準，差別在於嬰幼兒是否由與政府簽約的立案托嬰中心或保母托育，如果托育的對象是簽約業者或保母，家長就可領到托育準公共化補助六千元至一萬元，其餘只能領兩千五百元育兒津貼。

社會處統計，目前雲林縣零到二歲的嬰幼兒，家長交給托嬰中心或私人保母照顧的約有一千四百餘人，縣內目前有十家托嬰中心，核定收托嬰兒數三百一十四名，合格保母三百五十四人，可核定收托人數七百零八人，希望相關合格托嬰中心與保母儘速與社會處簽約，家長即可獲得每月六千元的托育補助，如保母們在十月一日前完成簽約，育兒補助可追溯至八月一日；社會處也會輔導更多合格者加入準公共化托育行列。

祖孫托育 阿公阿嬤月領2至5千

另雲林縣特有的祖孫托育補助將持續辦理，如果祖父母親自帶孫兒，依新規定只能領兩千五百元育兒津貼，但在雲林還能多領祖孫托育補助，祖父母上完托育人員訓練課程領有結業證書或考取保母技術士證者，阿公阿嬤每月可領兩千至五千元不等的補助，每年祖孫托育補助受益人數計一千五百人。

初次申請育兒津貼需部分作業時間，預估一到兩個月內家長就能領到補助費用，符合資格者只要提出一次申請可延續到幼兒滿兩歲，另舊案親屬保母托育幼兒的家長轉領育兒津貼，縣府將主動寄發身分轉換的通知單，不需再申請。