〈南部〉夏至藝術節 4日起好戲上場

2018-08-02

〔記者楊金城／鹽水報導〕雲嘉南四縣市合辦的「夏至藝術節」，八月份又有好戲上場，文化局策劃「老臺新藝」八月四日起在鹽水永成等四家老戲院上演五場電影、戲劇和說唱，將表演藝術的舞台從現代劇場拉回到古早味的老戲院，讓觀眾重溫在戲院看戲的兒時記憶，也為老戲院注入新的藝術能量，全部免費入場。

老臺新藝 免費入場

「老臺新藝」表演場次，有八月四日上午十點半、下午二點半在鹽水永成戲院播放台灣早期無聲電影（默片）「戀愛與義務」，請來全國碩果僅存的「辯士」陳錘鐘現場講解劇情。

八月十一日下午二點在嘉義縣大林萬國戲院由秀琴歌劇團帶來「海棠血淚」；八月十二日下午二點半在鹽水永成戲院秀琴歌劇團上演「某飼尪大」歌仔戲。

八月十八日下午二點半在雲林縣北港振興戲院，由西螺新興閣掌中劇團演出「武松打虎」布袋戲；八月廿五日下午二點半由台北曲藝團在嘉義市新榮戲院演出「藝曲瘋相聲」。

因應酷暑並鼓勵觀眾來看戲，只要參加任三場活動並集章完成，即可兌換手持涼風扇。

文化局長葉澤山說，戲院過去是人們生活娛樂中心，除了放電影，也會演歌仔戲或布袋戲，但隨著時代演變，老戲院歇業所剩無幾，這次在四家老戲院舉辦「老臺新藝」，除了讓現代大眾感受在不同的場域欣賞藝文表演的氛圍，也盼讓老戲院再被重視。