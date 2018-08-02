〈南部〉托育新制上路 社會局輔導七成保母加入

2018-08-02

高達2.7萬名幼兒受惠

〔記者洪瑞琴／台南報導〕公共托育新制上路，市民詢問電話響不停，市府社會局昨天公開說明之外，並與業者共同宣示配合新政策， 推出「到府收件」措施，預計八月底前輔導七成保母加入準公共化行列，估計育兒津貼及托育補助新制，高達二萬七千名幼兒受惠，公共托育服務涵蓋率達九十八％。

另外，社會局針對私立托嬰中心進行審查，預計八月八日前完成，並於八月十二日公告名單，讓家長清楚知道南市準公共服務的業者。

褓姆工會鼓勵第一線保母加入

「南市褓姆職業工會」理事長溫月桂表示，目前勞動契約條件一樣，因此鼓勵第一線保母加入，可望達成目標數。不過，她也為保母傳達心聲，認為政府規定收費上限不合理，齊頭式做法有待商榷。也有保母反映，希望恢復流感疫苗免費施打及體檢補助，目前這些措施只有機構式托嬰中心才有，但他們合格保母也是照顧第一線，不該被忽視。

市府承諾免費流感疫苗、合理收費

市府副秘書長李賢衛、社會局長劉淑惠當場允諾，今年起提供保母免費施打流感疫苗，未來也會配合中央政策，隨社會物價波動，評估合理收費上限，在業者生存與家長需求之間取得平衡。

社會局不諱言指出，由於外縣市傳出少數保母收費巧立名目，打蔬菜果汁、洗澡、吹冷氣要另外收費，因此中央補助新制規範，加入準公共化體制也要有一個合理的收費上限，事實上目前舊制也有規範，避免收費亂象。

9月30日前完成程序 補發托育費

社會局強調，南市現有一千八百位合格保母、六十五家私立托嬰中心，新制有兩個月補助追溯期及簽約緩衝期，只要九月三十日前完成程序，將追溯補發八至九月托育費用，所以新制上路後，有關居家托育人員登記及管理辦法、居家式托育服務收退費項目及基準都是既有制度，也維持保母或托嬰中心既有的經營模式，其運作機制及收費價格都沒改變。