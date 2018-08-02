〈南部〉《高雄》小甜甜紅龍果每斤280元 搶攻VIP市場

2018-08-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗所（簡稱鳳試所）培育三種新品種水果，近來帶領農民搶攻高雄漢神百貨ＶＩＰ市場，「小甜甜」紅龍果每盒十二顆一千四百元、「橙寶」木瓜每顆三百元，凸顯優質水果受歡迎。

鳳試所育成3新品種水果 貴婦驚豔

鳳試所育成三種新品種水果，包括「小甜甜」紅龍果冰糖清甜、夾雜果香，吃完仍感受口齒留香；「香水」芒果香味重，果肉纖維極少；「橙寶」木瓜橙黃果肉似芒果，吃起來像哈密瓜，口感清甜如冰糖，風味獨特受歡迎。

鳳試所近來與豐年社合作，帶領曾獲全國紅龍果紅肉「甜王」的劉雪霞夫婦生產有機「小甜甜」紅龍果、農委會第三屆百大青農的廖家助生產安全用藥「香水」芒果，以及林淼涼夫婦的有機「橙寶」木瓜，進軍高雄漢神百貨。

由鳳試所熱帶果樹系主任李文立領軍，直搗漢神百貨ＶＩＰ貴賓室舉辦試吃會，打出ＶＩＰ獨賣、限時限量，並現場向ＶＩＰ客戶解說，專攻金字塔頂端客戶。由於水果品質好，加上風味獨特、市面上少見，令貴婦大為驚豔。

橙寶木瓜每斤150元 香水芒果160元

根據農委會資料，紅龍果昨全國批發均價為每公斤卅五．二元、網室木瓜四十一．八元、愛文芒果約四十八．七元。「小甜甜」每盒十二顆一千四百元，相當於每斤兩百八十元，超過紅龍果價格十三倍；「橙寶」木瓜每顆三百元，相當於每斤一百五十元，約網室木瓜價格近六倍；「香水」芒果每盒八百元，相當於每斤一百六十元，超過愛文芒果價格五倍。

分所長陳甘澍表示，鳳試所推出精品水果，做出市場差異化，搶攻百貨頂級市場，教導農民嚴選品質、落實分級，才能在競爭激烈的市場中屹立不搖，甚至一枝獨秀。