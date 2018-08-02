〈南部〉池上全民巡螺 半個月撿除1.25噸

2018-08-02

〔記者王秀亭／台東報導〕外來種金寶螺（又稱福壽螺）專吃幼嫩的秧苗，池上鄉公所為鼓勵農民以撿除替代以藥物減少金寶螺危害，七月十五日起展開「全民巡螺、集寶總動員」撿除金寶螺大作戰，短短半個月已撿除超過一噸，發出五百張消費券，有不少小朋友把撿金寶螺當暑假的消遣，順便賺零食費用。

金寶螺平時躲在稻田土壤裡，每到插秧季節就現身，還專吃秧苗嫩葉，農民不堪其擾，慣行農法使用防治藥劑，金寶螺便跑進排水溝、躲進土裡，繁殖力旺盛，連帶影響田裡的泥鰍、蝸牛、田螺等生物生存空間。

池上鄉公所在二期稻作插秧期，順勢推出「全民巡螺、集寶總動員」撿除金寶螺大作戰，只要在鄉內收集金寶螺，累積達二﹒五公斤，即可兌換五十元消費券，等於一公斤二十元高價收購。

大作戰活動迄今已半個月，池上鄉公所農觀課長田祖妘表示，雖然是農忙期，仍有農民趁著插秧空檔撿金寶螺，每天都有民眾拿著一袋袋的螺來秤重領消費券，已累積撿除一﹒二五噸，共發出五百張消費券，參與撿除活動者有八成是農民，還有不少學童趁著放暑假，走到田裡「撿寶」賺零用錢。

池上鄉公所提醒，活動主要是鼓勵民眾動手減少金寶螺在秧苗成長期間的危害，撿寶大作戰只持續到八月底，民眾要把握機會。