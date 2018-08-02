〈南部〉東市水資源回收中心動土 拚接管率

2018-08-02

〔記者張存薇／台東報導〕拚污水下水道接管率破一％！台東市水資源回收中心昨天動土，預計兩年後完工，並為台東市兩千一百六十戶接管，加上已運作的知本地區的污水下水道系統，全縣接管率將可望超過一％。

台東縣目前僅知本地區完成污水下水道第一期工程，每日通水量可達五千四百噸，全縣接管率僅零點六％，超過掛零的嘉義市、澎湖縣，縣府建設處指出，台東市市污水下水道系統原本在廿多年前採BOT方式辦理，不過因招商不成改由政府自辦，從二○一四年起至二○三○年分三期建設、工程總經費高達四十一﹒六億元，第一期包括市區內三標主、次管線及昨天動土的水資中心。

水資中心昨天由縣長黃健庭、市長張國洲等共同動土，水資中心第一期新建工程預計二○二○年四月完工、再優先為更生路、中興路一段、新生路、傳廣路區域內兩千一百六十戶用戶接管，每日可處理四千噸廢污水，至於全市污水下水道系統二○三○年全部完工後，處理量每日可高達一萬兩千噸，預計接管兩萬零六百戶、全縣接管率可達廿四﹒九一％。

而除了水資中心，台東市各主要道路接力施作污水下水道主、次管線工程，黃健庭昨天主持動土典禮，他指出，目前雖然造成交通不便，但請大家多體諒，因為邁向現代化城市，污水下水道系統一定要建置起來。

為在台東市臨海路、桂林南路口的水資中心占地六﹒五五公頃，工程包括管理中心、滯洪池、生物處理池、消毒放流及污泥處理設施等， 總經費為二﹒九七億元，營運後部分廢污水經二期處理後可放流，部分則作為園區綠美化澆灌之用。