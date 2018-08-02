〈南部〉潮州車站商圈 趕年底試營運

2018-08-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州火車站及公路轉運站即將完成共站規劃，並由屏東太平洋百貨入主經營，轉運站已完成相關設計，商場籌備處釋出了潮州車站商圈的形象圖，籌備處長李玉芬表示，潮州車站商圈要配合轉運站工程，因此會比屏東車站晚完工，但會趕在年底前試營運，搶搭燈會人潮。

將與現有商家、品牌區隔

潮州車站商圈形象圖以原本的站體空間進行隔間，並在外牆及天花板加入在地元素，籌備處強調，車站商圈強調快速與便利，與百貨商圈不同，潮州車站商圈將與潮州現有商家、品牌做出區隔，引入連鎖速食、知名日系百貨品牌等業者，帶給潮州地區不同的消費商圈風貌。

公路轉運站 近日將發包

李玉芬表示，屏東車站的轉運站及商圈，預計中秋節前後就會開張，潮州車站因為轉運站還未發包，因此期程會往後延，但完成後可以強化潮州車站整體運輸功能，帶動車站周邊商機，由於明年屏東縣將舉辦台灣燈會，為了迎接明年燈會的人潮，正加緊招商腳步，潮州車站商圈、轉運站計劃趕在年底前營運，屆時也會搭配燈會舉辦活動。

縣府城鄉處表示，轉運站除基本營運服務像售票口、公車月台、候車空間等，也將有餐飲零售等服務，為加強大眾運輸系統轉運功能，縣府在屏東、水門、潮州、東港、枋寮、恆春及墾丁都規劃轉運站，屏東轉運站近完工，潮州轉運站也將在近日發包。