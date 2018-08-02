〈南部〉網室農園成本高 農友憂財團化

2018-08-02

露天有機農業 易被鄰田污染

〔記者李立法／屏東報導〕台灣耕地密集且多半採用慣性農法，不利於露天有機農業發展，為避免鄰田污染而採用的網室栽培，因設備成本高昂，農友擔心將淪為財團化的富農產業；農糧署表示，農委會已提高農業資材補助額度，並投入經費協助地方政府成立有機專區，減輕農友負擔，生產價格合理的有機產品。

神農獎得主楊添得的露天有機玫瑰園因遭鄰田農藥污染挨罰，雖然法院還他清白，但受損的商譽難以彌補，讓他感嘆台灣農業環境對有心發展露天有機栽培的農友十分不利；不少農友對網室有機栽培每分地動輒二、三百萬元的設備費用感到卻步，認為成本如此高昂，一般民眾如何消費得起。

在屏東栽培有機地瓜葉的林姓農民，光架設四分地的網室農園就花費一千多萬元，所生產的地瓜葉自然不便宜，林姓農友不諱言，沒有相當的財力，經營有機農業會很辛苦，要壓低產品價格，除非成本降、產量增。

農業資材補助 每分地最高75萬元

農糧署南區副分署長黃怡仁表示，因耕地環境不同，每位有機農友對網室設備的要求也不一樣，農委會已調高農業資材補助額度，每分地最高可達七十五萬元，並協助地方政府設置有機專區，例如台南及高雄的有機農業專區，因腹地廣且阻隔設施完善，利於發展露天有機農業，可減輕農友不少成本負擔。

屏縣有機專區 發展因地制宜

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東縣目前設有三處有機專區，分別是屏北的加納埔、海豐以及屏南的新置有機專區，但面積都不大，分別為四、十二及二十三公頃，因周邊多是半採用慣性農法的毛豆或鳳梨田，現階段還不宜發展露天有機農業，仍以網室栽培為主。

黃國榮認為，發展有機農業應因地制宜，以新置農場為例，當地條件適合種植高單價的中草藥，雖然投入的成本比較高，但只要能種出品質，收益其實不差，隨著國人越來越重視食安及養生，有機農業還是有很大的發展空間。