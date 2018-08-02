〈南部〉古蹟、歷史建築修復 恢復原色

2018-08-02

〔記者劉婉君／台南報導〕從原台南警察署、合同廳舍到正在整修中的台南火車站，台南的古蹟陸續恢復本色，台南市文化資產管理處表示，古蹟修復未來都會以恢復原色進行。

文史學者除期待有更多古蹟、歷史建築找回原本的色彩，也希望相關展示計畫應在古蹟修復期間即著手規劃，以免日後導覽解說時僅能憑想像。

台南火車站去年展開古蹟修復工程，最近漸漸顯露出長期被覆蓋在白漆下的原有樣貌，讓許多關心文史的民眾說「好感動」。

文資處長林喬彬說，一般來說，磚造的古蹟、歷史建築會有外觀顏色的問題，可能是早期在經歷使用功能轉換時，被新的使用單位漆上新的顏色，例如原台南警察署；或是「換新」代表新氣象、以示有維護等。文化局近年來在古蹟修復時，也都會回復建築原有顏色，如麻豆總爺藝文中心的紅樓，以及已動工的原台南州會。

嘉南藥理大學觀光系助理教授陳信安表示，古蹟、歷史建築為文化資產，最重要的就是真實性，但以往長期使用過程中，常因一時的喜新厭舊，為建築漆上不同的色彩，過去包括台南州廳、台南地方法院等，都曾為了去除被強加在建築上厚達七、八層的油漆，費盡許多心力與時間找出最適當的方法及材料，有了過去的經驗，應該可以做得更細緻，期待包括校園建築在內，有更多建築能恢復舊色。