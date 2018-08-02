〈南部〉新化果菜拍賣市場遷建 11月開工

2018-08-02

〔記者楊金城／新營報導〕南市唯一的新化果菜拍賣市場遷建計畫，新場址選定位在南一七五線旁的八公頃土地，已獲中央補助，市府將斥資八．二億元新建新化果菜拍賣市場，近日招標，預定十一月開工、二○二○年三月啟用，期望未來成為嘉南高地區農產品交易中心。

配合新化果菜拍賣市場新建工程，工務局並將拓寬一七五線到台廿線的三公里路段，一七五線路寬從八米拓寬到十二米，對地方擔憂沿線芒果樹移植問題，農業局農地管理工程科長張順得說，一七五線沿線芒果樹等行道樹以現地保留為主，化解地方疑慮。

新場將BOT招商 委由民間營運

南市現有新化、麻豆、佳里、左鎮及關廟五處果菜批發市場，六年前整併更名為台南市農產運銷股份有限公司，各場交易也整併於新化果菜市場，但新化場因受限場地不足、設備老舊，又有噪音、交通阻塞及環境清潔問題，影響周邊文教生活圈發展，市府決定遷建新化果菜拍賣市場。

新化果菜拍賣市場新場址鄰近國三、國八及台廿線，有利農產品交易、運輸南來北往，農業局農地管理工程科長張順得說，向台糖價購土地費用約二．八五億元，工程費約五．三九億元，未來新場拍賣區設有資訊化及新型拍賣設備，也有一百八十個零售批發攤位區和完善冷藏設施，未來新化果菜拍賣市場將以ＢＯＴ招商，委由民間營運。