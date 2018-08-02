〈南部〉海安街道美術館 八月十八日燈光秀展演

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「海安街道美術館PLUS」藝術作品昨天亮相，跟民眾相約八月十八日晚上精彩燈光秀。
十座通風塔 不同時段影音律動
中正路上3D透視彩繪作品「Runway 」，讓市民在穿越馬路時彷彿走在樹梢高懸的高空斑馬線廊道；而海安路十座通風塔，中午十二點到晚上十一點，各有不同時段影音律動之外，晚上九點同時上場齊鳴爭秀，創造有趣的城市展演。
鐵公雞立塔頂 定時啼叫、吹號角
其中藝術家梁任宏的作品「喉光普照」、「公雞吹號角」造型裝置藝術，立在街頭很醒目，設定中午十二點響起鐘聲，以及雞鳴聲與號角聲，晚上九點再表演一次，成了全台晚上會叫的「鐵公雞」，其他時段鐵公雞雖然「休息不叫」，也會隨風轉擺如跳舞生姿。
海安路拓寬後，市府自二○○四年起透過藝術能量改造，讓原本斷垣殘壁的街面，新舊交融銳變奇蹟，這次「街道美術館PLUS」是第六波創作，配合府城軸帶景觀改造，範圍涵蓋中西區中正路及海安路，策展的都市藝術工作室以「城市伸展台」和「城市的聲音」為主軸，廣邀數十組來自各地的優秀藝術家團隊共同腦力激盪。
都市藝術工作室表示，藝術家們戶外創作經驗豐富，在結構安全、聲影變化與場域地緣設計都經過考量，整點報時聲音不至於干擾周遭居民生活。
市府都發局長莊德樑表示，這次合作期限二年，由策展團隊負責維修作品，展期結束後，再視成果評估是否長期設置或換檔新作品。海安路現階段景觀工程已完工，期許透過藝術與景觀整合，重現饒富韻味的末廣町（中正路）及五條港（海安路地區）人潮，豐富台南府城人文景觀及地方特色。