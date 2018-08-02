〈南部〉校友當校長 林香吟雄女第一人

2018-08-02

〔記者黃旭磊、劉禹慶／綜合報導〕高雄市高中、國中及幼兒園九十二所校長交接，高雄女中校友林香吟曾任儀隊掌旗官，接任母校校長；澎湖縣則首次出現母子檔校長，分別是將澳國中校長許淑娟、澎南國中代理校長鄭維傑母子，傳為杏壇佳話。

林香吟就讀雄女期間身高一百七十三公分，為儀隊掌旗官，七十四年畢業，是第一位回到雄女擔任校長的校友。她回憶，父親陪伴的高中生涯一點都不孤單，曾想唸法律從政，家人鼓勵往教育界發展，七十八年師大畢業後開始服務。

林香吟前任瑞祥高中校長，期間動員全校國高中三千多名師生，在操場呈現「我愛台灣」圖案，於網路迅速傳播受到世界矚目。談到雄女未來，她表示，雄女畢業生出社會可能是領導人，也可能是領導人的伴侶，要勇敢、堅定地肩負國家社會發展重任。

瑞祥高中校長莊訓當於林園高中任內，與中油石化事業部合作推動化工科學班，數十名成績優秀畢業生順利進入中油工作，課程將延續推動。而鳳山國中校長盧世昌在福山國中任內，推動國際雙語社團，也讓學生到日本參加直笛賽。

澎湖首次出現母子檔校長

而澎湖縣將澳國中新任校長許淑娟今年六十歲，已考五次校長，原本二○一一年就筆試高分通過，但因錯過口試時間，也足足延誤了七年，今年八月原定退休，還是堅持再考校長，以最高分八十三分脫穎而出，堅持就是她能成功的原因，對於兒子鄭維傑，因鄭家為教育世家，祖父、父叔都是教育名人，許也鼓勵三十二歲的兒子代理一年校長後，明年能考上正式校長職務；鄭維傑則坦言與母親同時出任校長，多少有些壓力，但透過母親教育界資歷及指導，能提供他相當多的協助。