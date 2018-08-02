〈南部〉嗨翻台東 南島音樂饗宴明午登場

2018-08-02

國內外原民團隊、藝人演出

〔記者張存薇、黃明堂／台東報導〕昨是原住民族日，暑假最熱情的南島音樂饗宴將於三日下午登場，原民會主辦的Taiwan PASIWALI Festival 國際音樂節將於三、四日一連兩天下午嗨唱到晚上，除了紐西蘭、新喀里多尼亞等國際原住民團隊演出，台灣也派出金曲歌王陳建年、天生歌姬 A-Lin、阿爆、Matzka等原住民藝人共襄盛舉，縣府歡迎民眾一起到台東森林公園同樂；另台灣高山舞集四日將辦舉辦活力山海嘉年華，十多支團體將奔放上街，有喧鬧的鼓隊，還有熱情的森巴女郎。

縣府原住民族行政處長吳慧琴指出，Taiwan PASIWALI Festival前身為「原住民族音樂節」，前年、去年分別在桃園、高雄舉辦，今年移師台東舉行，這項音樂盛宴在八月第一週的週五、週六舉行。

她進一步說，「PASIWALI 」是阿美族語往東方的意思，台東是全國原住民族群數最多縣市，也是南島原鄉，希望每年都在台東舉辦這場音樂盛會。

原民處指出，表演團隊來自日本、印尼、新喀里多尼亞、幾內亞、紐西蘭及台灣，第一天下午三時卅分至晚間十時，排灣族歌手阿爆、BOXING樂團將上台演出，晚間由排灣族藝人Matzka壓軸，第二天表演時間為下午二時至晚間十時，金曲歌王陳建年將獻唱，天生歌姬 A-Lin擔綱壓軸演出。

原民處表示，免費入場，相關訊息可參考Taiwan PASIWALI Festival Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/Taiwan.PASIWALI.Festival/。

活力山海嘉年華 創意踩街

昨天在台東轉運站前廣場有場活力山海嘉年華的暖身秀，原住民勇士、公主的大人偶高高矗立，還有三隻大鳥偶護衛花環，陶甕也上街了，森巴鼓轟然作響，森巴女郎清涼上場，隨著鼓動聲，賣力搖擺。團長洪慶誠說，高山舞集第三年舉辦踩街，以部落文化特色為主題，用三週的時間製作藝術花車及創意大偶，組成聯合隊伍上街。

主題花車是「mumu」的花環，以烏頭翁、黃鸝鳥及綠繡眼鳥偶舉起花環，象徵台東之美，踩街是從秀泰影城旁新生公園出發，走中華路、大同路、中山路，回到新生公園。