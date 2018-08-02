〈南部〉屏東機場周邊建案 須軍方點頭

2018-08-02

以確認是否影響飛航安全

〔記者葉永騫／屏東報導〕住在屏東機場附近的民眾要注意了！從今年五月起，機場附近的建築案件都必須經過國防部同意，以確認是否影響飛航安全，由於從未如此嚴格規定，將使得屏東市建照許可核發受到影響，連屏東市公所要增建資源回收場都得軍方點頭才能處理。

屏東機場在四年前才剛解除屏東市商業區的建築高度，沒想到今年軍方又修定限建、禁建範圍，增加了水平高度六十公尺的規定，要求在管制區內的各項建築行為都必須經過軍方審查同意，範圍大約在屏東市大同路以西，涵蓋屏東市海豐、頭前溪、九如鄉、萬丹鄉北部等區域。

縣府：公文往返 多花二個月

縣府城鄉發展處表示，以往的申請建築案件，只要高度不超過標準，且土地沒有問題，縣府就會直接核准建築執照，但今年國防部要求在屏東機場周邊的建築案件必須送審核准，光是公文往返就得多花二個月的時間，獲得軍方的同意後，再送到縣府審查才能發照，欲在機場附近進行的建築行為，最好提早進行查詢，以免時間受到延誤。

屏東市公所近日因慈濟資源回收業務要回歸市公所辦理，必須在機場北路增建資源回收分裝場，向縣府申請建照時，才得知要照會國防部，眼見情況緊急卻遲未拿到軍方核准公文，縣府只好先核准市公所臨時建照，先讓市公所動工後再補件。

軍方：管制範圍修正 手續不複雜

軍方表示，限定管制區內的建物審查已實施多年，主要是確保不會影響航空安全，各區域由各個作戰指揮部來管理，南部由第四作戰指揮部，以前就有規定，只因今年屏東機場管制範圍修正，才行文要求，手續並不複雜，只要民眾準備好土地、建物謄本及地理位置圖，很快就能查明核准，不會影響進度。