〈台北都會〉首波準公共化托育名冊 8月中前公布

2018-08-02

〔記者周彥妤／台北報導〕行政院準公共托育政策八月一日正式上路，盼育兒津貼發放標準全國一致，而台北市原補助優於中央新制，不少家長擔心補助縮水，市長柯文哲日前於議會表示，在他任內不論中央補助怎麼變，北市原補助不縮水。社會局昨說，八月中前將公布首波北市準公共化服務名冊，供家長參酌，初估最多可釋出約七千名準公共化托育名額；依中央新制規定，只要九月底前完成準公共化服務簽約者，費用皆可追溯至八月起發放。

估可釋出7千名托育名額

按舊制規定，家長將兩歲以下嬰幼兒送到與北市府合作的保母或私立托嬰中心，每月可領取「中央托育補助」三千元、「北市友善托育補助」三千元及「北市育兒津貼」兩千五百元，合計八千五百元；中央新制上路後，「中央托育補助」從三千元變六千元，等於併入北市舊制的「友善補助」，若領中央托育補助就不能再領兩千五百元的北市育兒津貼，等於最多一個月只能拿六千元，相較舊制，福利縮水。

社會局昨發布新聞稿強調，新制上路，北市福利不會縮水。基於「中央托育補助」六千元及「北市育兒津貼」兩千五百元，只能二擇一，北市加碼「北市友善托育補助」四千元，家長最高可領取一萬元。

另外，若是送托非準公共化者，除可領「北市育兒津貼」兩千五百元，以及「中央托育補助」三千元，共五千五百元；但八月新制上路，少了「中央托育補助」，北市府將以「協力照顧補助」墊補，維持原有五千五百元的補助。

社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠昨受訪表示，北市二○一六年即推行「友善托育補助計畫」，與市府簽訂合作的私立托嬰中心有八十五家（約計可收托兩千三百人）、私人保母兩千三百九十四人（最多可收托四千七百八十八人），合計最多可釋出約七千名準公共化托育名額。

社會局昨舉辦私托說明會，截止晚間統計，舊制合作的八十五家私立托嬰中心業者，已有六十六家簽署中央新制契約。鐘雅惠解釋，北市舊制與中央新制的精神相像，兩者簽約條件也相同，市府與合作私托及保母累積兩年合作關係，預估全數轉入新制簽約，應不成大問題。