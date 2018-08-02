〈台北都會〉牛肉麵節停辦3年 「秘密客大評比」來囉

2018-08-02

柯一上任後宣布取消

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後反對一次性活動，三年半前一上任即宣布取消台北牛肉麵節活動，當時他還強調，牛肉麵已是台北重要料理代表，城市美食行銷應改變方式。為讓牛肉麵再度吸引民眾，民間業者今年決定自辦，台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，台北牛肉麵節已停辦三年，業者今年自辦「牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」，今年有三十五家入圍。

民間自辦 35家入圍

鄭正中表示，評比方式包括專家評比及秘密客評比，秘密客將由民眾上網報名至店家品嚐，依美味度、店內衛生和服務進行打分，評比結果將會在九月公布。

民眾可報名當秘密客

今年入圍者不乏過去台北牛肉麵節的常勝軍，像是洪師父牛肉麵、老董牛肉麵等，但也有第一次參加比賽的店家「半島牛肉麵」。半島牛肉麵負責人張筆韜表示，店內牛肉麵有兩種湯頭，一種是牛肉滷汁，另種是以番茄、白蘿蔔、牛大骨熬煮的蔬菜湯頭，最後再將兩者混入，即成特別口味的牛肉湯，沒一般紅燒牛肉湯死鹹，又有蔬菜的清甜。

「面鮮到」原為台北劉家山東麵食五十年老店，二○一三年父子重設品牌，以「面鮮到」開張，果然吸引不少客人，自二○一四年開始便獲獎連連，目前由第三代、同時也是明星的劉書宏接手經營。劉父表示，店內牛肉湯頭耗時十小時熬製，香氣十足，除了牛肉麵外，家鄉滷味、山東燒雞也是客人必點的菜色。

若民眾想品嚐牛肉麵，即日起至入圍店家打卡即有優惠，相關訊息可至「台北市牛肉發展協會」臉書粉絲專頁。