〈台北都會〉左轉號誌至少五種超複雜 駕駛霧煞煞

2018-08-02

多時相路口多 交工處坦言複雜

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市因車流龐大且道路交錯，相較於其他縣市，多時相路口數量多，經常有駕駛抱怨，路口何時能左轉常讓人霧煞煞，有時甚至在等待左轉時突變紅燈，導致車子卡在路上相當危險。交通管制工程處坦言，台北市的左轉號誌確實複雜，判斷依據還包括：道路有幾線道、綠燈是箭頭燈還是圓燈，及地面上是否劃有虛線的左轉待轉區。經記者實測歸納，可左轉路口大致可歸類為五種情況。

實測歸類5狀況 有3種判斷方式

在可左轉的路口，第一種情況，當路面劃有虛線的左轉待轉區，搭配的是箭頭燈，將是直行箭頭先亮、再亮左轉箭頭， 這時得讓直行車流通過後，左轉車流再走。

再者是地上沒有虛線的左轉待轉區，搭配箭頭燈時，會出現第二和第三種情況，第二種情況為紅燈後會先出現左轉箭頭、再出現直行箭頭；第三種情況是，紅燈後左轉箭頭和直行箭頭同時出現，駕駛得視路口狀況隨機左轉。

第四種情況，路面沒有左轉虛線待轉區，搭配的是圓燈時，則駕駛視路口狀況伺機左轉。

第五種是時段性禁左，通常搭配的是圓燈，禁止時段過後，比照第四種情況判斷。

3線道以上 7成禁止小型車左轉

交工處規劃科長黃皇嘉指出，台北市大部分的大型路口，以線道數來判斷，三線道以上大多實施禁止左轉，除非紅綠燈號誌上有左轉燈號、左轉待轉區，周邊路型並沒有可供迴繞的迴轉道，都鼓勵駕駛以兩次右轉來迴繞，目前台北市超過七成的大型路口都禁止小型車左轉，號誌上就會有禁轉告示，但公車等大型車輛不在此限，兩線道以下道路通常不會禁止左轉。

交工處指出，相較於其他縣市，台北市的多時相路口較多，台北市共約二五○○個號誌路口，其中就有約三分之一為多時相路口，因此是否禁止左轉，號誌桿上就有告示牌面，就算到了晚上，台北市也逐年替換夜間發光的內照式牌面，避免民眾晚上看不到。