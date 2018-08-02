〈台北都會〉金門6天收容3海龜 2隻拉「垃圾便便」

2018-08-02

海廢危害 1隻天天排塑膠袋

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一年平均發現一隻保育類動物綠蠵龜，最近六天卻接連發現三隻受傷的綠蠵龜，其中一隻連續七天排出塑膠袋，另兩隻便秘海龜，有一隻昨天排出一條漁網繩；縣府昨天表示，顯示垃圾問題已嚴重危害海洋生物的生存。

縣府表示，依以往紀錄，每年會出現一隻綠蠵龜，幾乎都是死亡的個體，去年罕見有活體，沒想到七月二十六日、二十七日、三十一日，在料羅港區、塔山電廠等處，發現有三隻受傷、活動力不佳的綠蠵龜，通報金門縣野生動物救援協會及縣水產試驗所。

幸運的是，適逢金門舉辦水獺國際研討會，台北市立動物園救傷專家協助處理受傷綠蠵龜，農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟、動物組長鄭錫奇等人，也因研究水獺抵金，一同為海龜傷勢把脈。

縣府農林科指出，經過抽血檢驗，第一隻海龜的肌酐酸值偏高，推測可能是背甲被船槳打傷所致，第二、三隻肝指數偏高，則可能和住血吸蟲感染有關，呈現營養不良狀況，四肢有疑遭咬傷的痕跡。

1隻昨排漁網繩 1隻仍便秘

縣府指出，第一隻海龜收容至今，天天排出塑膠袋，可能因塑膠袋附著藻類，讓海龜誤認為海帶而吞食，因為塑膠袋不消化，越吃越餓、越餓越吃；另兩隻一直便秘，其中一隻到昨天傍晚終於「排便」，結果排出一條漁網繩。

縣府表示，三隻海龜經過診治，暫時安置在水試所調養，排出塑膠袋也顯示垃圾問題已嚴重危害海洋生物的生存，呼籲民眾若發現不尋常的海龜活動，請通報縣府處理。