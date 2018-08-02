〈台北都會〉淡水夕照新景點 海關碼頭改造

2018-08-02

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水海關碼頭位於淡水紅毛城下坡的低矮平台上，是淡水看夕陽、吹海風的新興景點，新北市政府城鄉發展局七月完成淡水海關碼頭園區環境改善工程，拆除圍牆欄杆及危樓，營造戶外活動開放空間及寬廣的休憩廣場，增添浪漫氛圍。

古蹟加分 見證開港歷史

淡水海關碼頭園區占地約六千四百平方公尺，前身為清代商務碼頭，有約一百五十公尺長的淺水碼頭，視野良好，可眺望淡水河口及關渡大橋，園區內有清領時期的洋樓和兩座日治時期的港務倉庫，見證淡水開港的歷史，過去封閉多年，新北市府二○一四年修復古蹟後開放。

拆舊宿舍 打造觀夕平台

新北市政府城鄉局今年斥資一千八百萬元啟動環境改善計畫，拆除園區內占地三百三十平方公尺的四棟舊官兵宿舍，打造寬廣的觀夕平台；設置大平台階梯，銜接對街的紅毛城園區；過去園區僅有中正路一處入口，現在拆除圍牆後，園區和人行道不再有高牆阻隔；另外，也將中正路的中央分隔島切出缺口、新增斑馬線，讓民眾可以直接從停車場過馬路到園區，不用繞道近百米走進園區。

淡水古蹟博物館 夜來夜美

淡水古蹟博物館表示，園區重新開放後，為廿四小時開放的友善空間，不像過往有關閉時間，而增設的草地互動燈，踏在互動燈上面的每一步，會伴隨著不同的音階與亮光變化；ＬＥＤ玫瑰燈花，不論白天、晚上都好拍；並增設ＡＲ導覽與互動，會有2D、3D互動導覽。

淡水古蹟博物館表示，即日起至九月的週末傍晚五點半，將舉辦廿二場的音樂饗宴，每週有不同音樂主題，邀民眾再訪全新面貌的淡水海關碼頭。