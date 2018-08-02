〈台北都會〉教師公校轉私校年改 丁姚互嗆

2018-08-02

丁：違憲又傷害競爭力 批姚是立法支持者

〔記者簡惠茹、周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天將砲口對向民進黨台北市長參選人姚文智，丁指出，教師公校轉私校年改新制，既違憲又傷害國家競爭力，而姚就是立法支持者，應該為粗糙立法負責。姚文智回應，丁這一席話挑起世代不公，阻礙年輕學者人才發展，且該法是「凍領」而非「停領」退休金，顯然蒙蔽事實。

丁守中昨天一早在臉書指出，教師退休年改新制從昨天開始實施，其中很不合理的部分，就是公立大學退休教師再任私立學校職務時，每月支領薪酬總和超過法定基本工資者，將停止領受月退休金的權利，這樣只會造成優質高級人力資源流失到海外，侵害教師退休後憲法所仍應予保障的工作基本權。

姚：是凍領非停領退休金 企圖蒙蔽事實

對此，姚文智受訪時強調，這項修法是要求國立大學退休教授赴其他私校任職時，「凍領」退休金，待該教授從私校離職後，再續發原國立教職的退休金，絲毫未損及教授原有權益，丁守中的說法，顯然是企圖蒙蔽，更挑起世代不公，阻礙年輕學者人才返台貢獻。

姚文智進一步解釋，台灣年輕學者返國找不到教職很大的原因，就是高等教育師資長期被部分資深學者所壟斷，有些學者從國立大學退休後又轉任私立大學，一方面協助私校通過高教評鑑，充當「門神」，另一方面一手領退休金、另一手領私校薪水，既不利高教師資新陳代謝，對年輕學者也不公允。