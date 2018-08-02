〈台北都會〉分手後首次拜會 柯向民進黨團遊說十大政策預算

2018-08-02

原也要拜訪國民黨 藍給軟釘子

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕柯綠分手後，台北市長柯文哲昨首度為二○一九年起十項政策性預算，率北市府官員向台北市議會民進黨團遊說支持。但議員們質疑，有些預算項目寫得太籠統，甚至隱藏龐大的連續性預算，柯把下屆、下下屆市長的預算都編了，議會難以監督；另外，柯預計也要赴議會國民黨團報告預算，但國民黨昨給軟釘子、認為沒有必要。

台北市政府已將明年一千六百億元總預算送至議會審查，其中包括柯積極爭取的一二三億元十項政策性預算。民進黨團目前認為較無爭議包括九十七．七二億元興建卅六處公共住宅、十億元的市長第二預備金、五．九六億元補助三至四歲幼兒學費、二．六四億元的老舊市場改建等。

議員：下屆、下下屆任期都編進

但民進黨台北市議員洪健益說，很多預算已編列到二○二二年，連下屆、下下屆任期都編進去，他呼籲柯文哲斟酌，莫忘過去選舉大家都會罵不該把下屆市長應決策的BOT、OT案都規劃出去，預算編列真的有必要拉這麼長嗎？

根據北市府提出的十項政策性預算，預算延伸至下任市長任期包括捷運南北環土建細部設計費明年預算一億元，但實際為連續十年預算、共十七．七五億元；萬隆東營區社福設施明年僅編一百萬餘元，但四年連續預算十四．五二億元；捷運東環段綜合規劃作業費明年僅編列一百多萬元，四年預算則為三五四○萬元；台北市音樂圖書館中心工程，明年僅編列五．五億元預算，但議員曾揭露總預算恐達六十二億元。

項目寫得太籠統 隱藏總預算

民進黨台北市議員許淑華也舉例，北美館擴建為藝術園區，議會去年至今沒看到預算書，如今北市府才告知二○一九年預算為兩千九百萬元，但市府未詳加說明總預算應為五十二億元，讓外界以為只有兩千九百萬元，導致很多議員忽略了該預算內容，市府揭露政策方式形同隱藏總預算、唬弄過去。

被民進黨分手後，柯文哲昨首度赴議會民進黨團。民進黨團總召李慶鋒稍早還提醒，柯受年輕人歡迎，網路支持者「捍衛市長的火力也非常強大」，但「市長來黨團進行府會溝通，不知是否真心誠意？還是帶著仇恨議會心情、認為不需要議會？我不知道，希望這溝通是正面」；民進黨支持對市政有助益的預算，但府會關係上不要再有對立扭曲、過度操作。

會場殺氣騰騰？ 柯：還好

柯文哲昨抵達時並未回應李慶鋒的呼籲，僅強調今年底議會有跨屆期不審舊草案問題，拜託議員支持，如配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，需修正台北市土地使用分區管制自治條例第九十五條修正草案，有三年申請期限，要趕快處理。會後媒體詢問民進黨團是否殺氣騰騰？柯回說，不會、還好，反問這樣算殺氣騰騰？

另一方面，北市府也詢問議會國民黨團是否願意讓柯文哲說明預算，但黨團幹事長李芳儒受訪時給軟釘子，指國民黨除了對音樂圖書館中心案很有意見外，對其他預算較無意見，因此認為柯沒必要到國民黨團報告。