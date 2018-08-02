〈台北都會〉新北53路口 開放機車直接左轉

2018-08-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕為維護機車族的路權，多個縣市近年來興起「取消機車待轉區」的浪潮，機車在部分路段不用再兩段式左轉，新北市政府交通局從二○一六年起，取消二十七處路段的內側車道禁行機車的規定，七月起再開放全市二十六處路口的內側車道的機車可以直接左轉，總計已達五十三處，騎士不須兩段式左轉，減少等待時間，行車更順暢。

新北市交通局交通工程管制科科長陳建成指出，機車數量約二一八萬輛，是全台最多，為推動機車友善的行駛空間，從二○一六年起陸續取消二十七處路段的內側車道禁行機車的規定，並重新配置十二處路段標線允許直接左轉，運作一年多來，這二十七處路口行車效率明顯提升，節省機車的停等時間，並沒有提高車禍發生率。

他表示，評估開放機車直接左轉的路口，前提是兩線車道，並排除易肇事路段，而且對向的直行車流量不高，雖然取消機慢車強制兩段式左轉的規定，但路口的機慢車待轉區仍會保留，民眾可依路況選擇行駛方式，未來會定期檢討有需求的路段。

七月起開放機慢車不須兩段式左轉的路段，包括淡水區中山北路一段與中山北路一段二四七巷口、三重區中正南路與電信街口、蘆洲區三民路與得勝街口、三峽區介壽路一段與中華路口、新店區中興路與光明街一三八巷口等二十六處，詳情請到市府交通局網站查詢。